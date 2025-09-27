Rejeição a Netanyahu, afago de Trump a Lula: destaques da Assembleia da ONU

Entre os destaques da Assembleia da ONU, que ocorreu nesta semana, em Nova York, nos EUA, estão a rejeição ao primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e o afago de Donald Trump a Lula após anúncios de tarifas sobre produtos brasileiros e sanções a autoridades do país.

Rejeição a Netanyahu

Ao ter o nome anunciado para discursar, premiê israelense foi vaiado e auditório, esvaziado. Antes de Netanyahu subir na tribuna para discursar, representantes diplomáticos deixaram o local em protesto. Outros se levantaram para aplaudir. A delegação brasileira foi uma das que se retirou.

Netanyahu pediu libertação de reféns e fez novas ameaças ao Hamas. Ao longo do discurso, ele pediu por diversas vezes que os reféns israelenses sob controle do grupo extremista desde o início da guerra, em 7 de outubro de 2023, sejam libertados e afirmou que Israel "esmagou a maior parte da máquina terrorista do Hamas". O premiê também refutou que ocorra genocídio em Gaza e classificou as críticas às operações isralenses como "mentiras antissemitas".