Rússia nega autoria de ataque com drones e diz que agressões terão resposta

Equipamentos não identificados foram observados na base militar de Karup, no oeste da Dinamarca, na noite de ontem. A instalação militar é considerada a maior do país. Também há relatos da circulação de drones na base aérea de Oerland, na Noruega. A polícia investiga os dois casos.

Episódio na Dinamarca foi o terceiro em uma semana e levou ao fechamento de aeroportos. O aeroporto de Midtjylland, perto da base de Karup, teve de ser fechado ontem. Porém, houve pouco impacto para a aviação civil, já que não havia voos comerciais marcados para aquele horário, segundo a agência Deutsche Welle. Na segunda-feira, o Aeroporto de Copenhague, o maior da região nórdica, foi fechado por horas após a presença de drones de grande porte. Cinco aeroportos menores, civis e militares, também foram fechados temporariamente nos dias seguintes.

"Classificação como ataque híbrido", entendem autoridades dinamarquesas. A primeira-ministra Mette Frederiksen disse que foi "o ataque mais sério à infraestrutura crítica dinamarquesa até o momento".

Suspeita recaiu sobre a Rússia

Voos de drone começaram poucos dias depois de a Dinamarca anunciar planos para comprar, pela primeira vez, armas de precisão e longo alcance. O argumento para a aquisição era de que Rússia seguiria sendo uma ameaça "por muitos anos".

União Europeia também suspeita que a Rússia esteja por trás das incursões. "A Rússia está testando a UE e a Otan, e nossa resposta tem que ser firme, unida e imediata", declarou a jornalistas o comissário europeu para Defesa, Andrius Kubilius, ao defender a criação de um "muro antidrones" para defender o bloco de futuras violações de seu espaço aéreo.