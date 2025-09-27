Sanções da ONU contra Irã voltam a vigorar; países advertem contra escalada

As sanções da ONU contra o Irã foram restabelecidas na noite deste sábado (27) após expirar o mecanismo ativado no fim de agosto por Reino Unido, França e Alemanha, que repreendem Teerã pelo descumprimento de seus compromissos sobre o seu programa nuclear.

O que aconteceu

Sanções voltaram a entrar em vigor automaticamente neste sábado, às 20h de Nova York (21h em Brasília), dez anos depois de seu levantamento. Elas tinham sido pausadas em virtude de um acordo de 2015. O retorno ocorre após a autorização do Conselho de Segurança da ONU e o fracasso ontem de Rússia e China para prorrogar a data limite. Severas sanções vão desde um embargo de armas até medidas econômicas.

França, Reino Unido e Alemanha advertiram o Irã contra qualquer escalada de tensões. "A reimposição de sanções da ONU não é o fim da diplomacia", disseram os ministros das Relações Exteriores dos países europeus, o chamado grupo E3, em um comunicado conjunto.