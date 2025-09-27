Tropas em Portland reforçam estratégia de Trump contra 'wokes' e democratas

Já na quarta-feira (24), um tiroteio contra uma unidade do ICE, em Dallas, no Texas, deixou um detento morto e dois feridos. O suspeito de ser o atirador se suicidou após o crime e, perto do corpo, foram encontradas balas com mensagens "anti-ICE por natureza".

FBI disse que o objetivo do atirador era causar um "terror real" no centro de detenção. "Ele não tinha intenção de matar ou machucar os detentos, está claro nos escritos que ele tinha como alvo os agentes do ICE", afirmou em entrevista coletiva a procuradora-geral interina dos EUA para o distrito norte do Texas, Nancy Larson.

Após o ataque, Trump criticou a "demonização de forças policiais" e disse que iria assinar uma ordem executiva para "desmantelar redes de terrorismo doméstico". Ele declarou que isso ocorreria ainda nesta semana e citou como exemplo o decreto contra o movimento Antifa.

Nos últimos dias, Trump passou a criticar publicamente a cidade e disse ocorria uma "anarquia" na região. Ontem, o presidente afirmou que as pessoas em Portland estão "fora de controle" e que o governo acabaria com isso "muito em breve". Já na quinta (25), ele disse: "Não sei como alguém consegue viver lá. É incrível, mas é uma anarquia lá. É isso que eles querem".

Opositores dizem que Trump persegue a cidade, administrada por um democrata. O prefeito de Portland já criticou o trabalho do ICE na cidade e disse que a polícia local não está ajudando o serviço de imigração a prender estrangeiros. Ele também disse ser contra o envio de tropas.

Envio da Guarda Nacional pode ser estratégia

Especialistas apontam estratégia para deslegitimar autoridades negras e democratas. "Embora Trump costume justificar ações de segurança pública como respostas a 'violência urbana' ou 'ameaças à ordem', o fato de [parte das] cidades escolhidas terem prefeitos negros dialoga com um padrão político mais amplo", analisa a professora de relações internacionais do Ibmec, Karina Stange.