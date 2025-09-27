Trump ordena envio de tropas a Portland contra antifa: 'Terrorismo'

Nos últimos dias, Trump passou a criticar publicamente a cidade. Na quinta (25), disse que uma "anarquia" estava ocorrendo na região. "Você vai para Portland, e as pessoas morrem", disse ele em discurso no Salão Oval. "Não sei como alguém consegue viver lá. É incrível, mas é uma anarquia lá fora. É isso que eles querem. Eles querem anarquia."

Ontem (26), Trump afirmou que as pessoas em Portland estão "fora de controle". "São pessoas descontroladas, loucas. Vamos acabar com isso muito em breve", disse.

Opositores dizem que Trump persegue a cidade, que é administrada por um democrata. O prefeito de Portland, Keith Wilson, já criticou o trabalho do ICE na cidade e disse que a polícia local não está ajudando o serviço de imigração a prender estrangeiros.

O prefeito de Portland também disse ser contra o envio de tropas para lá. "Como outros prefeitos em todo o país, não pedi e não preciso de intervenção federal", disse ele em junho, quando Trump já ameaçava enviar militares para a cidade. Keith Wilson ainda não se manifestou após Trump anunciar o envio de tropas.

Ontem, o prefeito mandou recado: