Tumulto em comício político de ator deixa mais de 30 mortos na Índia

Do UOL, em São Paulo*
Vijay está em campanha para as eleições estaduais em 2026
Ao menos 36 pessoas morreram e mais de 50 ficaram feridas hoje durante um comício no estado de Tamil Nadu, no sul da Índia, em evento realizado pelo ator e político indiano Vijay.

O que aconteceu

O governador do estado, MK Stalin, disse que oito crianças e 16 mulheres estão entre os mortos. Tumulto ocorreu quando parte da multidão, ansiosa para ver Vijay, avançou contra as barreiras, informou o jornal The Hindustan Times.

Vijay é um famoso ator na Índia e está em campanha para as eleições estaduais que vão ocorrer no início de 2026. Ele lançou um partido político em fevereiro do ano passado: o Tamilaga Vettri Kazhagam.

As causas do incidente ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais. Ao menos 50 pessoas foram hospitalizadas.

O infeliz incidente ocorrido durante um comício político em Karur, Tamil Nadu, é profundamente triste. Os meus pensamentos estão com as famílias que perderam os seus entes queridos. Desejo-lhes força neste momento difícil. Rezo por uma rápida recuperação de todos os feridos.
Primeiro-ministro Narendra Modi em publicação no X

Pelo menos 44 médicos dos distritos próximos de Tiruchirappalli e Salem foram enviados para Karur, segundo relatos da imprensa local. O legislador estadual Senthil Balaji disse a repórteres que 58 pessoas foram hospitalizadas após o que ele classificou como uma debandada. Ele acrescentou que o governador de Tamil Nadu, MK Stalin, visitará a área do incidente amanhã.

"As notícias que chegam de Karur são preocupantes", disse Stalin em publicação no X. O político ainda acrescentou ainda que havia orientado ministros e autoridades a fornecer atendimento médico urgente às pessoas que desmaiaram no comício em Karur e ordenado assistência adicional de Tiruchirappalli, cidade próxima.

Casos como este são frequentes na Índia em eventos de massa. Em janeiro, 30 pessoas morreram e muitas outras ficaram feridas em um tumulto ocorrido durante o festival religioso Kumbh Mela.

*Com informações das agências Reuters e AFP

