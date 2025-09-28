Cruzada de Trump contra a antifa de Portland começou no 1º mandato

Quando Trump venceu pela primeira vez, a cidade entrou na mira dos ultraconservadores. Em 2016, durante a campanha de Trump, o republicano Joey Gibson fundou o grupo de extrema-direita Patriot Prayer. Embora residisse no estado de Washington, ele decidiu realizar um comício para extremistas em Portland em maio do ano seguinte, atraindo simpatizantes de todo o país, como os Proud Boys.

Desde então, uma série de marchas do Patriot Prayer ocorreram em Portland, provocando a ira de antifascistas. Em 2018, um dos confrontos pelas ruas da cidade terminou com o esfaqueamento de um manifestante.

No ano seguinte, uma contraofensiva antifascista chamou a atenção de Trump. Pela primeira vez, ele se referiu à antifa como "terrorista".

Tropas ocupam Portland

As manifestações antifa aumentaram na cidade após a morte de George Floyd por asfixia em Minneapolis, estado de Minnesota. O assassinato do homem negro de 46 anos por um policial branco causou protestos por 85 noites seguidas em Portland.

Foi quando Trump mandou tropas para ocupar a cidade pela primeira vez. A chegada de agentes federais, em julho, aumentou a indignação da antifa, que passou a confrontar a atuação violenta das forças federais, provocando caos pelas ruas de Portland. A truculência dos agentes resultou em investigações do Departamento de Justiça.