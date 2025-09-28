Homem de barco atira contra bar, mata 3 e fere ao menos 8 nos EUA

Três pessoas morreram e pelo menos oito ficaram feridas na noite de anteontem, depois que um homem de barco abriu fogo contra um bar em Southport, no estado da Carolina do Norte, nos EUA.

O que aconteceu

Embarcação se aproximou do bar pouco antes das 21h30 e atracou no cais. Na sequência, a única pessoa a bordo disparou vários tiros em direção ao estabelecimento. Segundo o The New York Times, no momento do ataque, o bar estava lotado.

Tiros mataram três pessoas e feriram oito. A identidade das vítimas, o estado de saúde dos feridos e a motivação do crime não foram divulgados.