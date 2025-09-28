Estado do Oregon processa governo Trump por autorizar tropas em Portland

A Guarda Nacional enviará 200 agentes a Portland, onde devem ficar por 60 dias. A promessa de envio de tropas —feita ontem (27) por Trump— foi detalhada hoje em memorando emitido pela Secretaria de Defesa. Nele, o secretário Pete Hegseth autoriza o envio dos agentes, informando o número de membros e tempo em que devem ficar na cidade, "onde protestos estão ocorrendo ou provavelmente ocorrerão", disse ele.

O procurador-geral disse que o envio de 200 soldados para proteger um único prédio do ICE "não é normal". "Se você tivesse alguma preocupação com a segurança da sua casa, tomaria algumas providências e preencheria as lacunas, não chamaria um exército", disse.

O que estamos vendo não é uma questão de segurança pública, mas sim do presidente exibindo sua força política sob o pretexto da lei e da ordem, buscando um sucesso midiático às custas da nossa comunidade.

Dan Rayfield, procurador-geral de Oregon

Trump contra a antifa

O alvo de Trump é o movimento antifascismo, que protesta contra a extradição de imigrantes. Desde o início do governo Trump, o ICE foi designado para encontrar imigrantes ilegais para extraditá-los. Opositores afirmam que os agentes do serviço de imigração cobrem o rosto durante ações truculentas.