Rússia faz ataque aéreo contra cidades ucranianas e deixa 4 mortos em Kiev

Uma menina de 12 anos é uma das vítimas, disse o presidente ucraniano. "Minhas condolências a todos os parentes e amigos. No total, sabe-se que pelo menos 40 pessoas ficaram feridas na Ucrânia, incluindo crianças", declarou ele nas redes sociais.

Zelensky disse que o ataque atingiu diversas regiões. Entre elas, a cidade de Zaporizhzhia, no sul. Autoridades disseram que pelo menos 16 pessoas ficaram feridas. Já a agência Reuters afirma que foram confirmados quatro mortos e aos menos 67 feridos.

Ataque destruiu clínica de cardiologia, fábricas e edifícios residenciais, segundo presidente ucraniano. "Ataques brutais, terror deliberado e direcionado contra cidades comuns —quase 500 drones de ataque e mais de 40 mísseis, incluindo 'punhais', afirmou o líder ucraniano nas redes sociais.

Ministério da Defesa da Rússia confirmou que realizou um ataque "maciço" contra a Ucrânia. Segundo a pasta, foram utilizadas armas de longo alcance pelo ar e pelo mar, além de drones, para atingir infraestrutura militar, incluindo aeródromos.

Moscou negou ter tido como alvo civis. Contudo, milhares tem sido mortos em áreas residenciais destruídas em ataques russos.

"Moscou quer continuar a lutar e matar e merece apenas a pressão mais dura do mundo", declarou Zelensky após o ataque. Ele disse que a Ucrânia vai continuar a responder aos ataques para "privar a Rússia" de "ganhar e forçar a diplomacia".