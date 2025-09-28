Ataque deixa três mortos e oito feridos em igreja de Michigan, nos EUA

Ataque a tiros deixou três mortos e oito feridos em uma igreja mórmon localizada na comunidade de Grand Blanc, em Michigan, nos EUA. Segundo a polícia local, o atirador está entre os mortos.

O que aconteceu

Polícia informou que o crime ocorreu na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A princípio, as autoridades tinham confirmado a morte de uma pessoa. Mais tarde, informaram que uma segunda vítima morreu em um hospital da região.

Homem de 40 anos passou de carro em frente à entrada da igreja antes de abrir fogo. Segundo a polícia, o suspeito, identificado como um cidadão de Burton, saiu do veículo e disparou tiros de fuzil contra pessoas que participavam do culto de domingo. De acordo com a rede de TV NBC News, os policiais mataram o atirador.