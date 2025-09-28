Assine UOL
Ataque deixa três mortos e oito feridos em igreja de Michigan, nos EUA

Do UOL e colaboração para o UOL*, em São Paulo
Atualizada em
28.set.2025 - Serviços de emergência atendem feridos em tiroteio e incêndio na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Michigan
28.set.2025 - Serviços de emergência atendem feridos em tiroteio e incêndio na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, em Michigan Imagem: Emily Elconin/Getty Images via AFP

Ataque a tiros deixou três mortos e oito feridos em uma igreja mórmon localizada na comunidade de Grand Blanc, em Michigan, nos EUA. Segundo a polícia local, o atirador está entre os mortos.

O que aconteceu

Polícia informou que o crime ocorreu na igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A princípio, as autoridades tinham confirmado a morte de uma pessoa. Mais tarde, informaram que uma segunda vítima morreu em um hospital da região.

Homem de 40 anos passou de carro em frente à entrada da igreja antes de abrir fogo. Segundo a polícia, o suspeito, identificado como um cidadão de Burton, saiu do veículo e disparou tiros de fuzil contra pessoas que participavam do culto de domingo. De acordo com a rede de TV NBC News, os policiais mataram o atirador.

Outras oito pessoas ficaram feridas, segundo a polícia. A identidade e o estado de saúde delas não foram revelados.

Igreja pegou fogo. Os investigadores informaram que o suspeito teria provocado o incêndio, embora ainda não se saiba como ele começou. As chamas foram controladas pelos bombeiros, mas a polícia afirmou que mais vítimas podem ser encontradas no interior do prédio.

Ataque a tiros em igreja no estado americano do Michigan; local está em chamas
Ataque a tiros em igreja no estado americano do Michigan; local está em chamas Imagem: Reprodução Redes Sociais

O que disseram as autoridades

Presidente dos EUA, Donald Trump disse que "ainda há muito o que ser apurado". "O FBI chegou imediatamente ao local e estará liderando a investigação federal, além de fornecer total apoio às autoridades estaduais e locais. O suspeito está morto, mas ainda há muito a ser apurado", escreveu Trump nas redes sociais.

Esta epidemia de violência em nosso país deve acabar imediatamente.
Presidente dos EUA, Donald Trump

Governadora de Michigan, Gretchen Whitmer, lamentou o ataque nas redes sociais. "Meu coração está partido pela comunidade de Grand Blanc. A violência em qualquer lugar, especialmente em um local de culto, é inaceitável. Sou grata aos socorristas que agiram rapidamente", escreveu ela. "Continuaremos monitorando a situação e manteremos a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias em Grand Blanc em nossos pensamentos."

A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é informalmente conhecida como Igreja Mórmon. Grand Blanc, uma cidade de 7.700 habitantes, está localizada a cerca de 97 km a noroeste de Detroit.

* Com informações de NBC News e Reuters

