Sem detalhes, Trump insinua avanço nas negociações de paz no Oriente Médio

Postagem ocorre dias após republicano prometer paz na região. Na quinta-feira da semana passada ele havia afirmado que estava muito próximo de uma solução para a região ao falar para jornalistas na Casa Branca.

Na ocasião, Trump negou que Israel iria anexar a Cisjordândia. O presidente chegou a afirmar ainda que estava muito próximo de um acordo sobre cessar-fogo e sobre a entrega dos reféns israelenses sequestrados pelo Hamas desde outubro do ano passado.

Fala ocorre em meio à intensificação dos ataques israelenses em Gaza. País cercou Cidade de Gaza, a principal da região, e vem realizando bombardeios diários, o que tem provocado reação internacional. Na semana passada, o Brasil e vários outros países boicotaram o pronunciamento do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu na ONU..

Países árabes estavam entre os que boicotaram em peso discurso do israelense. Entre os que deixaram a plenária na ocasião estavam as delegações diplomáticas do Líbano, da Arábia Saudita e do Qatar, também alvo de recentes ataques de Israel.

Netanyahu foi vaiado ao subir na tribuna. Assim que seu nome foi anunciado pelo evento, várias delegações começaram a deixar o plenário, entre vaias e aplausos.