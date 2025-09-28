'Todos querem' acordo de paz, diz Trump antes de reunião com Netanyahu

"Não há outra opção senão aceitar o plano", declarou Eytan Gilboa à AFP. Para a especialista nas relações entre Israel e Estados Unidos da Universidade Bar-Ilan, isso ocorre porque simplesmente os Estados Unidos e o Trump são "quase os únicos aliados que ele [Netanyahu] ainda tem".

Em Israel, milhares de pessoas têm saído às ruas repetidamente para pedir um cessar-fogo. Ontem, instaram Trump a usar sua influência para alcançá-lo. "A única coisa que pode impedir a queda no abismo é um acordo completo e abrangente que ponha fim à guerra e traga todos os reféns e os soldados de volta para casa", declarou Lishay Miran-Lavi, esposa de Omri Miran, ainda preso em Gaza.

O isolamento internacional de Israel se intensificou nos últimos dias. Vários países passaram a reconhecer o Estado da Palestina, entre eles França, Canadá, Reino Unido e Austrália.

Plano americano de 21 pontos inclui um cessar-fogo permanente em Gaza. De acordo com uma fonte diplomática, o texto também prevê a libertação dos reféns israelenses detidos em território palestino, a retirada israelense e o futuro governo de Gaza sem o Hamas, cujo ataque de 7 de outubro de 2023 desencadeou a guerra.

Comitê Político do Hamas disse não ter recebido nenhuma proposta oficial por parte dos mediadores do Catar e Egito. A informação foi compartilhada na noite deste domingo (tarde no Brasil) por Hossam Badran, do comitê.

Os líderes árabes e muçulmanos acolheram favoravelmente a proposição. Eles pediram que o Exército israelense interrompa imediatamente sua ofensiva. No entanto, alguns aspectos podem parecer inaceitáveis para Netanyahu, que precisa do apoio da extrema direita para sustentar sua coalizão governamental. Um dos pontos que mais pode gerar divergências é a participação da Autoridade Palestina no futuro governo de Gaza.