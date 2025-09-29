Esquartejadas na Argentina: suspeita é presa ao vivo após entrevista a TV

Mais de uma dezena de pessoas foram presas. As autoridades argentinas investigam o caso como uma execução ligada ao narcotráfico.

Jovens teriam sido atraídas na noite de 19 de setembro por falsa promessa de trabalho em evento a cerca de 20 km de Buenos Aires. "Caíram numa armadilha organizada por uma rede transnacional de narcotráfico que planejou assassiná-las", afirmou o ministro de Segurança da capital, Javier Alonso, em entrevista. Segundo ele, as mulheres tinham vínculos com integrantes do grupo criminoso.

Tortura e execução foram exibidas em tempo real para cerca de 45 pessoas. O conteúdo, de uma conta privada no Instagram, só veio à tona após a confissão de um dos detidos.

Primeira pista sobre o desaparecimento das vítimas surgiu por meio de um familiar, segundo o La Nación. As jovens teriam combinado um encontro com um suposto cliente que ofereceu cerca de US$ 300 dólares para cada uma. O ponto de encontro foi um posto de gasolina em La Tablada, onde foram vistas pela última vez.

A partir dessa informação, investigadores conseguiram imagens de uma picape Chevrolet Tracker branca, em que as três teriam entrado voluntariamente. O carro circulava com placas duplicadas e já constava como roubado desde agosto. O rastreamento indicou que o veículo desapareceu em Florencio Varela, cidade localizada a cerca de uma hora do local do encontro.

Corpos foram encontrados enterrados no subsolo de uma casa em Florencio Varela, na manhã da última quarta-feira. Segundo o relatório oficial, dois estavam dentro de sacos de lixo e todos apresentavam sinais de tortura extrema. Lara, a mais jovem, teve cinco dedos da mão esquerda e uma orelha amputada antes de ter a garganta cortada. Brenda foi esfaqueada no pescoço, espancada no rosto e morta com um golpe que esmagou sua face; depois, teve o abdômen cortado. Morena foi agredida no rosto e teve o pescoço quebrado.