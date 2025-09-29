Trump diz que ex-premiê britânico integrará transição de Gaza pós guerra

Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, participará do "Conselho de Paz", órgão internacional que supervisionará o governo transitório no pós-guerra em Gaza. Informação, que havia sido adiantada por agências de notícias, foi anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

O que aconteceu

Ex-primeiro-ministro teve nome citado em plano divulgado hoje pela Casa Branca, após conversas entre Israel e países do Golfo para fim do conflito. Reportagens da BBC e da revista The Economist indicam que político teria tido reuniões nos últimos meses com o governo americano e países árabes.

Governo seria para período de transição após conflito. Tony Blair, que comandou o Reino Unido entre 1997 e 2007, comandaria