Trump diz que ex-premiê britânico integrará transição de Gaza pós guerra

Tony Blair, ex-primeiro-ministro do Reino Unido, participará do "Conselho de Paz", órgão internacional que supervisionará o governo transitório no pós-guerra em Gaza. Informação, que havia sido adiantada por agências de notícias, foi anunciada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.
O que aconteceu
Ex-primeiro-ministro teve nome citado em plano divulgado hoje pela Casa Branca, após conversas entre Israel e países do Golfo para fim do conflito. Reportagens da BBC e da revista The Economist indicam que político teria tido reuniões nos últimos meses com o governo americano e países árabes.
Governo seria para período de transição após conflito. Tony Blair, que comandou o Reino Unido entre 1997 e 2007, comandaria
Proposta de Trump inclui também criação de comitê palestino. Para lidar com os efeitos do pós-guerra no local, seria criada também uma autoridade palestina, supervisionada pelo gabinete de Blair. O plano refutaria também o
Trump e Netanyahu se encontram hoje para discutir fim de cessar-fogo. O americano, que desde o início de seu mandato, disse ser capaz de acabar rapidamente com a guerra, se coloca como mediador para o fim do conflito. Na última semana, ele afirmou acreditar que um acordo entre os países está próximo. A declaração, no entanto, foi contrária ao discurso de premiê israelense na ONU.
Chefe do governo israelense foi vaiado e teve discurso esvaziado na Assembleia Geral da ONU. Na sede das Nações Unidas, Netanyahu afirmou que Israel não vai parar a ofensiva em Gaza até que o Hamas seja extinto.
* Com informações da AFP
