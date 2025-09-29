Homem cria mais de 100 cobras e filhos dormem com elas: 'São dóceis'

Um homem de 45 anos chama atenção na Flórida (EUA) por conviver com mais de 100 cobras dentro de casa. O serpentário particular ocupa a garagem da residência e abriga jiboias, pítons e espécies raras.

O que aconteceu

Os dois filhos do homem dividem a cama com alguns répteis. De acordo com Socratis Christoforou, o criador, a família tem uma rotina segura na companhia das cobras.

Ele conta que o interesse por répteis nasceu ainda criança, em Nova Jersey. Quando menino, recolheu filhotes de cobras-cabeça-de-cobre, sem saber que eram venenosas. "Eu os coloquei em um balde e levei para o porão. Quando meus pais descobriram, minha mãe entrou em pânico", contou Christoforou ao Daily Mail.