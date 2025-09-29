Netanyahu pede desculpas ao Qatar por ataque a Doha: 'Profundo pesar'

Netanyahu prometeu não realizar tal ataque novamente no futuro. Ainda segundo a Casa Branca, o israelense "lamentou ainda que, ao atacar a liderança do Hamas durante as negociações de reféns, Israel tenha violado a soberania do Qatar".

Trump mediou contato, segundo a Casa Branca. "O presidente expressou seu desejo de colocar as relações entre Israel e o Catar em um caminho positivo após anos de queixas e falhas de comunicação mútuas", diz a nota divulgada.

O presidente Donald Trump realiza uma ligação telefônica trilateral com o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, de Israel, e o primeiro-ministro Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, do Catar, no Salão Oval Imagem: Casa Branca/Divulgação

Primeiro-Ministro do Qatar teria acolhido as garantias. Conforme nota do governo norte-americano, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani enfatizou a disposição do país em continuar contribuindo significativamente para a segurança e estabilidade regionais: "Netanyahu expressou seu compromisso com o mesmo. (...) O Presidente Trump elogiou ambos os líderes por sua disposição em tomar medidas em direção a uma maior cooperação em prol da paz e da segurança para todos."

Uma equipe técnica do Qatar também está na Casa Branca. A informação foi repassada por outra fonte ligada à reunião entre os líderes norte-americano e israelense, conforme a agência Reuters.

Após os ataques israelenses no Qatar, Trump teria se irritado com Netanyahu. A informação foi divulgada à época pelo The Wall Street Journal, que informou que o republicano ligou para o aliado israelense e demonstrou "profunda frustração" por ter sido "surpreendido" pela ação de Israel. Na ligação, o norte-americano disse ao israelense que a decisão de atacar líderes políticos do Hamas em Doha não foi "sábia" e reclamou que o ataque tenha ocorrido no Qatar, seu aliado político.