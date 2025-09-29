Peruano e discreto: quem é Pequeno J, suspeito de matar jovens argentinas

Supostamente não tem antecedentes criminais. A princípio, o governo peruano divulgou documentos afirmando que ele não tinha passagem pela polícia. Depois, porém, constatou que esses documentos eram falsos. Informações de seu histórico no exterior também não são claras, explicou o jornal argentino.

Dois outros suspeitos presos informaram à polícia argentina sobre participação do peruano no crime. Depois, seu nome e rosto foram divulgados. A Interpol tem um alerta vermelho emitido contra ele.

Como o Pequeno J atuava

Peruano teria entrado na Argentina por passagem ilegal na fronteira norte. Fontes da polícia informaram ao jornal que Tony Janzen tinha um esconderijo na região. De lá, ele teria expandido seus negócios com tráfico de cocaína até a região metropolitana de Buenos Aires.

Criminoso alugava casas perto da capital para usar como depósitos. A partir desses endereços, ele enviava traficantes para vender a droga em alguns pontos da cidade.

Outra hipótese considerada pela polícia é que líder do grupo seja outro traficante. Se for esse o caso, ainda não há vestígios de quem seria essa pessoa.