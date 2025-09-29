Quem era a cientista brasileira morta atropelada em Portugal

Ele disse ainda que Flávia o ensinou a aproveitar o máximo da vida. "Me ensinou a ser uma pessoa melhor, me ensinou o quão o nosso planeta é incrível", continuou.

"Flávia, muito obrigado por cada segundo que vivi com você, você me ensinou tudo. Só esqueceu de me ensinar a ficar sem você. Eu só queria que isso tudo fosse um pesadelo e tudo voltaria ao normal. Não estou acreditando que eu te perdi", diz trecho da homenagem.

Como foi o acidente

Flávia morreu atropelada quando atravessava a faixa de pedestres na rua Snu Abecassis, região do Lumiar. O acidente gerou mobilização no local, com dois médicos da região prestando socorro, mas as tentativas de reanimação não tiveram sucesso.

Motorista que atropelou Flávia não fugiu do local, segundo testemunha. "Ele ficou lá, falou com a polícia. Era um rapaz, deveria ter uns 30 anos de idade. Estava devastado. Chorava compulsivamente, estava desesperado", afirmou em entrevista ao jornal português Publico.

Atropelamento foi em rua com limite de 40 km/h. O homem que presenciou o acidente disse que "havia muito sangue no chão" após o impacto. "Ela ficou sem pulso e os médicos começaram as manobras de reanimação. Quando a ambulância chegou, ainda tentaram reanimá-la, mas já tinha falecido", lembrou.