Plano de Trump para Gaza tem ele liderando transição e anistia ao Hamas

Expectativas por cessar-fogo

Acordo sobre Gaza dependia de pressão de Trump sobre Netanyahu em reunião. Nos últimos dias, o presidente norte-americano apresentou um plano para pôr fim à guerra em Gaza, durante reuniões com líderes árabes e muçulmanos à margem da Assembleia Geral da ONU.

Líderes árabes e muçulmanos acolheram favoravelmente proposição. Já o Comitê Político do Hamas disse não ter recebido proposta oficial por parte de mediadores do Catar e Egito, conforme divulgado ontem por Hossam Badran, representante do grupo.

Em Israel, milhares têm saído às ruas repetidamente por cessar-fogo. Ontem, manifestantes israelenses instaram Trump a usar sua influência para alcançá-lo. "A única coisa que pode impedir a queda no abismo é um acordo completo e abrangente que ponha fim à guerra e traga todos os reféns e os soldados de volta para casa", declarou Lishay Miran-Lavi, esposa de Omri Miran, mantido refém em Gaza.

Conflito entre Israel e Palestina é antigo, mas foi intensificado após o ataque terrorista do Hamas, em 7 de outubro. Na ocasião, integrantes do grupo islâmico invadiram um festival de música eletrônica em Israel, mataram cerca de 1.200 pessoas e levaram outras 250 como reféns. Hoje, Israel estima que 50 reféns continuam em Gaza, mas que apenas 20 deles ainda estejam vivos.

Ofensiva israelense de retaliação no território palestino dura quase dois anos e matou mais de 65 mil pessoas, em sua maioria civis. Entre essas vítimas, 400 morreram por fome, após o bloqueio total de ajuda humanitária imposto por Israel. Ordens de evacuação de todo o território foram emitidos ao longo das últimas semanas e a população foi deslocada, em meio a novos ataques e centenas de mortes registradas no território.