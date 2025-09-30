Mulher gasta R$ 3.000 em passagens e pega seis trens para ir ao trabalho

Ela deve ir três vezes por semana a Londres. Williams toma o trem às 5h50, depois pega dois metrôs. O trajeto dura em média duas horas e vinte minutos. O retorno é às 18h40 e ela chega em casa por volta das 20h30. Ao todo, ela gasta entre 400 e 450 libras esterlinas por mês com as viagens de trem. Alix está no novo cargo desde novembro do ano passado.

Depois de descontar os custos de viagem, o valor [do salário] ainda era consideravelmente maior. É um grande sacrifício de tempo, mas é o que é importante para você e para a fase a sua da vida. Sou um jovem profissional que gosta de férias e viagens. Faz sentido para o que eu quero.

Alix Williams

Para economizar, ela compra as passagens com dois meses de antecedência. Apesar de acreditar que vale a pena, ela diz que não deve permanecer por muito tempo no emprego, mas ainda deve ficar por acreditar que o trabalho possa abrir portas futuras.

Acho muito emocionante estar em Londres. É um lugar onde as pessoas economizam para vir visitar. Não tenho planos de sair. Mas não acho que seja sustentável por anos.

Alix Williams

Nas redes sociais ela compartilha sobre o trajeto. "Eu tento romantizar o trajeto para não ficar doida. Nas manhãs tento pelo menos tocar algo relaxante nos meus fones como sons de chuva ou meditação. E se eu conseguir dormir, ótimo! E se não, pelo menos eu estou relaxando", diz ela em um vídeo. Em alguns dias, por exemplo, ela consegue ficar na casa de um amigo. "É tão bom estar na casa de um amigo sabendo que tenho uma viagem de 160 km me esperando de volta pra casa", brinca ela. Em outro vídeo, ela aparece trabalhando durante as viagens de trem.