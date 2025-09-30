Chefe do Pentágono critica militares: 'É inaceitável ver generais gordos'

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, anunciou nesta terça (30) a realização compulsória de testes de aptidão física semestrais para membros do alto escalão do exército americano: 'Inaceitável ver generais e almirantes gordos, liderando o mundo todo'.

O que aconteceu

Pete Hegseth disse que as Forças Armadas dos Estados Unidos precisam ser reformadas para acabar com "décadas de decadência". O pronunciamento aconteceu para centenas de militares em Quantico, Virgínia.