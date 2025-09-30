Crianças morrem de malária à espera de remédios retidos pelos EUA

Investigação revelou casos de crianças infectadas por malária que morreram à espera de medicamentos na África. Um deles é o de Suza Kenyaba, de 5 anos, que morreu em fevereiro na República Democrática do Congo. Ela desenvolveu um quadro grave de malária e precisava de um medicamento injetável, chamado artesunato, que estava retido em um depósito regional, a poucos quilômetros do hospital onde estava internada. O remédio não foi liberado a tempo e Suza morreu de febre aguda.

Outra criança morreu no aguardo de medicamento contra o HIV. Na província congolesa de Lualaba, Gilbert Kayombo, de 7 anos, havia contraído o vírus da AIDS e deixou de receber doses adequadas de antirretrovirais pediátricos por causa da interrupção no fornecimento de medicamentos da USAID. Pouco depois, com o corpo fragilizado, ele contraiu malária grave e também morreu.

Sob pressão internacional, governo Trump recuou e retomou parte das operações voltadas a "assistência humanitária essencial" semanas após a suspensão de janeiro. Apesar disso, muitos programas permaneceram congelados por meses. A investigação do Post identificou que, no primeiro semestre do ano, das cerca de 1.600 ordens de remessas de medicamentos vinculadas a programas da agência norte-americana que deveriam ser cumpridas, mais de 40% não chegaram ao destino.

Em 1º de julho, programa de cadeia global de saúde foi transferido da USAID para o Departamento de Estado dos EUA. Ainda segundo o Post, sob o comando do secretário Marco Rubio, a equipe dedicada ao programa de ajuda externa foi drasticamente reduzida e novos processos de pagamento foram implementados, o que gerou lentidão e obstáculos operacionais na distribuição de medicamentos. Até hoje, algumas iniciativas de saúde comunitária e atenção primária em HIV permanecem suspensas ou com recursos escassos, conforme a investigação.

Impacto global

Paralisação de ajuda externa também impactou envio de mantimentos a diversos países. A investigação revelou ainda que: alimentos destinados a famílias famintas no Sudão, Bangladesh, Gaza, Síria e Mianmar apodreceram em armazéns; clínicas racionaram o tratamento do HIV para controlar e prevenir a transmissão para recém-nascidos no Quênia; medicamentos nunca chegaram ao Sudão, assolado por uma guerra civil, o que resultou em comunidades doentes morrendo de doenças evitáveis.