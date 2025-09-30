Dona de startup é condenada a prisão por fraude de R$931 mi contra JPMorgan

Um juiz federal dos Estados Unidos condenou ontem a fundadora de uma start-up tecnológica, Charlie Javice, a cerca de sete anos de prisão por fraude contra o banco JPMorgan Chase em um acordo de US$ 175 milhões de dólares (R$ 931 milhões de reais).

Javice, que em 2021 vendeu sua empresa online Frank ao gigante bancário, foi considerada culpada em março por um júri em Nova York de ter construído o negócio sobre milhões de usuários falsos.

O juiz distrital Alvin Hellerstein sentenciou a ex-empresária a 85 meses de prisão, segundo um porta-voz do Departamento de Justiça.