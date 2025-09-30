'Assassinatos da loja de iogurte': suspeito é identificado 34 anos depois

Os assassinatos de quatro garotas aconteceram em 1991 e ainda estavam sem solução. Segundo o jornal norte-americano The New York Times, Brashers não era o foco da investigação inicial, e as autoridades à época acreditavam que havia mais de um agressor. A violência do caso assombrou Austin, uma cidade com baixos índices de criminalidade para seu porte.

Desde o ocorrido, a polícia seguiu várias pistas, mas sem conseguir identificar um suspeito. A investigação foi prejudicada pela falta de provas materiais, já que um incêndio tomou conta do local onde as mortes aconteceram. Devido às evidências de estupro, os legistas coletaram uma pequena quantidade de DNA dos corpos das meninas. Usando a tecnologia disponível na época, apenas uma pessoa foi identificada —o namorado de uma das vítimas, que a polícia descartou como envolvido no caso.

Outdoor oferecia recompensa a pistas que levassem a polícia ao responsável pela morte das garotas Imagem: Reprodução/CBS Mornings

Em 1999, quatro homens, adolescentes na época dos crimes, chegaram a ser presos. Os processos, porém, não avançaram por falta de provas. Dois deles chegaram a ser condenados, mas as sentenças foram anuladas em apelação. Em 2007, os promotores tentaram reabrir o caso com novos testes de DNA, mas os resultados não corresponderam a nenhum suspeito.

Com o avanço da tecnologia, a polícia de Austin realizou novas análises de DNA. Os investigadores usaram a genealogia genética para comparar o DNA colhido na cena do crime a um banco de dados. O método consiste em inserir o perfil genético de um suspeito de agressão nesta base de dados online para encontrar correspondências exatas ou parentes próximos.

Na época de sua morte, Brashers não era publicamente identificado como um assassino em série. No entanto, os avanços na genealogia forense mudaram essa perspectiva e, em 2018, investigadores exumaram seus restos mortais e compararam seu DNA com o coletado em vários casos não resolvidos.