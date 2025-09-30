Principal suspeito de mandar matar 3 mulheres na Argentina é preso no Peru

O principal suspeito de mandar torturar, matar e esquartejar os corpos de três mulheres na Argentina foi preso hoje no distrito de Pucusana, a cerca de 70 quilômetros de Lima, no Peru, segundo informações da imprensa argentina.

O que aconteceu

Polícia de Buenos Aires confirmou a prisão, segundo o site Infobae. O suspeito de ser mandante é o peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, 20, conhecido como Pequeno J. Ele foi preso cerca de uma hora após a captura de Matías Agustin Ozorio, 28, considerado seu braço direito, em Lima.

Fontes disseram ao Clarín que Pequeno J foi preso enquanto se deslocava rumo a Lima, onde se encontraria com Ozorio. Os agentes interceptaram as linhas telefônicas dos dois suspeitos e acompanharam os passos deles.