Principal suspeito de mandar matar 3 mulheres na Argentina é preso no Peru

O principal suspeito de mandar torturar, matar e esquartejar os corpos de três mulheres na Argentina foi preso hoje no distrito de Pucusana, a cerca de 70 quilômetros de Lima, no Peru, segundo informações da imprensa argentina.
O que aconteceu
Polícia de Buenos Aires confirmou a prisão, segundo o site Infobae. O suspeito de ser mandante é o peruano Tony Janzen Valverde Victoriano, 20, conhecido como Pequeno J. Ele foi preso cerca de uma hora após a captura de Matías Agustin Ozorio, 28, considerado seu braço direito, em Lima.
Fontes disseram ao Clarín que Pequeno J foi preso enquanto se deslocava rumo a Lima, onde se encontraria com Ozorio. Os agentes interceptaram as linhas telefônicas dos dois suspeitos e acompanharam os passos deles.
Pequeno J tinha mandados de prisão nacional e internacional em aberto pelas mortes das jovens. A dupla presa estava na lista de alerta vermelho da Interpol. O suposto autor intelectual do crime é apontado como operador de uma quadrilha do narcotráfico no bairro Zavaleta, na zona sul da Cidade de Buenos Aires.
Ao ser preso, Ozorio disse ter sido enganado por traficantes de drogas a quem devia dinheiro. A informação foi divulgada pelo La Nación.
Polícia Nacional do Peru diz que autoridades coordenam a transferência de Pequeno J para a Argentina. Não foram divulgadas informações sobre a transferência de Ozorio ao país.
Até o momento, nove pessoas já foram detidos por suspeita de envolvimento com as mortes brutais das três mulheres. Uma delas foi presa ao vivo após dar uma entrevista a um canal de TV.
Relembre o caso
Corpos das três jovens foram encontrados na semana passada, nos arredores de Buenos Aires. Morena Verdi, 20, Brenda del Castillo, 20, e Lara Gutiérrez,15, haviam desaparecido no dia 19 de setembro.
Elas foram atraídas por falsa promessa de trabalho em evento a cerca de 20 km de Buenos Aires, segundo as investigações. "Caíram numa armadilha organizada por uma rede transnacional de narcotráfico que planejou assassiná-las", afirmou o ministro de Segurança da capital, Javier Alonso, em entrevista. Segundo ele, as mulheres tinham vínculos com integrantes do grupo criminoso.
Jovens foram torturadas antes de serem assassinadas. O triplo feminicídio foi transmitido ao vivo pelas redes sociais a um grupo fechado de 45 usuários, revelou Alonso, que qualificou o ocorrido como um ato "instrução" após um suposto roubo de drogas.
Crime é descrito pelas autoridades como ação de "disciplinamento interno" da facção e demonstração de poder. Organizações feministas e de direitos humanos exigem justiça e denunciam a brutalidade do narcotráfico. Manifestações também ocorreram nos últimos dias pelo país para pedir justiça.
(Com AFP)
