Quem é ex-ministro da China condenado à morte por propina de R$ 200 milhões

O ex-ministro Renjian recebeu propinas em diversos cargos de sua carreira política de 2007 a 2024, segundo documentos da corte obtidos pela Xinhua. Por causa disso, ele foi expulso do Partido Comunista da China em novembro de 2024, seis meses após ser colocado sob investigação por um comitê anticorrupção do partido e removido do cargo.

Ele aceitou convites indevidos de viagens, banquetes, presentes ilegais e recebeu dinheiro em troca de favores para operação de negócio, contratação de empresas para realizar projetos e colocações de emprego. Ele perdeu o cargo de ministro após quatro meses do início das investigações, anunciadas em maio de 2024 pelo Partido Comunista da China.

Renjian também não implementou as políticas do partido para a pasta de agricultura e tomou decisões "às cegas", sem base em informações ou consulta a autoridades, durante um programa de combate à extrema pobreza na China. O comitê ainda apontou que ele interferiu com assuntos do judiciário chinês, segundo o jornal estatal China Daily.

Como resultado destes contratos fechados com empresas que o pagaram propina, o ex-ministro também recebeu propriedades e usou vantagens da sua posição no governo para beneficiar a sua família. Todos os ganhos ilícitos dele foram confiscados.

O presidente Xi Jinping iniciou uma reforma da segurança interna da China em 2020, para garantir que polícia, promotores e juízes sejam "totalmente leais, puros e confiáveis", ainda segundo a Reuters. Ele também tem intensificado o chamado combate à corrupção dentro do partido e estaria ansioso para mostrar resultados ao povo.

No entanto, críticos apontam que as investigações servem como instrumentos para Xi Jinping eliminar rivais políticos. Renjian não é o primeiro expulso do governo e do partido por corrupção desde o início do comitê; os ex-ministros da defesa Li Shangfu e Wei Fenghe também tiveram destinos similares.