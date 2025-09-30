Tesouro com moedas de ouro de 1.400 anos é encontrado por acaso em Israel

Arqueólogos revelaram uma descoberta rara em Israel: um tesouro de quase 1.400 anos com moedas de ouro e fragmentos de joias. O achado ocorreu na antiga cidade de Hipos, também chamada de Susita, às margens do Mar da Galileia.

O que aconteceu

Foram encontradas 97 moedas de ouro puro e dezenas de brincos trabalhados em ouro, adornados com pérolas, pedras semipreciosas e vidro. O material data do período bizantino, entre os séculos VI e VII.

A descoberta aconteceu por acaso, em julho, quando Edie Lipsman, operador de detector de metais, caminhava pela área da escavação. "O aparelho enlouqueceu, eu não podia acreditar, moedas de ouro começaram a aparecer uma atrás da outra", disse Lipsman em comunicado divulgado pela Universidade de Haifa.