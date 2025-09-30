Trump diz que Hamas tem até quatro dias para aceitar plano de paz em Gaza

Caso o grupo rejeite esta proposta, Israel tem aval dos Estados Unidos para "eliminá-lo". Em entrevista coletiva após o encontro, o presidente dos EUA afirmou que o chefe de Israel teria seu apoio para "fazer o que for preciso para destruir" os militantes.

Se ambas as partes aceitarem a proposta, a guerra em Gaza terminará imediatamente. Plano assegura que as forças israelenses irão recuar para posições acordadas e cessarão todas as operações militares, como bombardeios e movimentações no campo de batalha. A reconstrução de Gaza começará de forma rápida, com foco em beneficiar a população local que já sofreu demais.

Dentro do tempo estipulado após Israel aceitar o acordo, todos os reféns israelenses, vivos ou mortos, serão devolvidos. Em troca, Israel libertará 250 prisioneiros condenados à prisão perpétua e 1.700 palestinos de Gaza presos após 7 de outubro de 2023, incluindo todas as mulheres e crianças. Para cada refém morto devolvido, Israel devolverá os corpos de 15 palestinos mortos.

Hamas analisa; Israel nega Estado Palestino

Liderança de grupo extremista examina termos de proposta. Grupo recebeu texto de líderes do Qatar e do Egito após a reunião entre o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e o presidente dos EUA, Donald Trump.

Hamas só aceitará se estiverem inclusos a retirada de Israel de Gaza e o fim da guerra. Informação é de reportagem da BBC, com relatos de uma figura importante do grupo. O jornal britânico disse ainda que, segundo a fonte palestina, os termos estariam alinhados à visão de Israel e não protegeriam os interesses de Gaza.