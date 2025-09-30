Trump diz que se não ganhar o Nobel da Paz, será 'um insulto' aos EUA

O presidente americano, Donald Trump, disse hoje que seria um "seria um grande insulto" aos Estados Unidos se ele não recebesse o Prêmio Nobel da Paz por seu papel na resolução de diversas guerras.

O que aconteceu

Trump fez o comentário em uma reunião de oficiais militares de alto escalão dos Estados Unidos. "Você receberá o Prêmio Nobel?", perguntou Trump a si mesmo, e então respondeu: "De jeito nenhum. Eles o darão a um sujeito que não fez absolutamente nada".

Na última quarta-feira, o presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, disse que indicaria Donald Trump ao Prêmio Nobel da Paz se ele conseguisse acabar com a guerra na Ucrânia. A declaração foi uma resposta a um repórter que perguntou se a Ucrânia pretende nomear Trump para o prêmio. Zelensky afirmou que, se Trump realmente encerrar a guerra, "todos os ucranianos fariam isso com prazer", já que seria uma missão extraordinária.