Anistia, reféns e governo internacional: o que diz plano de Trump para Gaza

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou ontem um plano de paz para Gaza, o que pode abrir caminho para o reconhecimento americano do Estado da Palestina. Israel já aceitou o plano, enquanto o Hamas afirmou que ainda estuda a iniciativa. Veja abaixo alguns pontos da medida:

O que diz o plano

A guerra acaba imediatamente assim que Hamas e Israel concordarem com o plano. Durante esta fase, todas as operações militares —incluindo bombardeios aéreos e de artilharia— serão suspensas e as linhas de frente serão "congeladas" até que as condições ideais para a retirada completa sejam alcançadas. Forças israelenses então iniciarão sua retirada de Gaza até o limite acordado para se prepararem para a libertação de reféns.

Em até 72 horas após o "sim" ao plano, o Hamas deve entregar a Israel todos os reféns, vivos ou mortos. Apenas após esta libertação, Israel vai entregar aos palestinos os seus prisioneiros.