Aeroporto gigante na Arábia terá 6 pistas e quase o mesmo tamanho de Osasco

A Arábia Saudita está construindo em Riad o Aeroporto Internacional Rei Salman. O megaprojeto, previsto para ficar pronto em 2030, terá seis pistas paralelas e ocupará cerca de 57 km². Para efeito comparativo, isso é quase a área total da cidade de Osasco (SP), que tem cerca de 65 km².

O que aconteceu

Meta é receber 120 milhões de passageiros por ano até 2030 e 185 milhões até 2050. Além disso, a estimativa é processar 3,5 milhões de toneladas de carga. Segundo comunicado do Fundo de Investimento Público (PIF), o projeto busca: "posicionar Riad como centro logístico global, estimular transporte, comércio e turismo e atuar como ponte entre o Oriente e o Ocidente".

Com design assinado pelo escritório britânico Foster + Partners, o aeroporto será uma aerotrópole. A proposta inclui áreas residenciais, de lazer, comércio e espaços verdes conectados pelo chamado Wadi Loop.