Arranha-céu desaba parcialmente em Nova York; veja vídeo

Parte de um prédio de 20 andares desabou na manhã de hoje na região do Bronx, em Nova York.

O que aconteceu

Ninguém ficou ferido. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento do desabamento e, em seguida, uma fumaça tomando o bairro de Mott Haven.

Explosão na sala da caldeira do prédio pode explicar desabamento, disse o prefeito Eric Adams. "Aliviada por ninguém ter se ferido e grata aos nossos socorristas", publicou a governadora Kathy Hochul nas redes sociais.