Flotilha humanitária se aproxima de Gaza e diz que Israel corta comunicação

A flotilha humanitária com ajuda para Gaza passou pela costa do Egito e está a menos de 150 milhas náuticas (equivalente a 275 quilômetros) da costa do enclave após um mês de viagem.

O que aconteceu

Grupo disse que navios militares israelenses realizaram "manobras de intimidação" contra eles. Segundo o brasileiro Thiago Ávila, a conexão da área foi parcialmente cortada, o que interrompeu algumas transmissões ao vivo e também impactou a navegação. O UOL, porém, não conseguiu checar de maneira independente essas informações.

A noite foi de voos de drones e aproximação de barcos que não eram parte da flotilha e teriam cortado a comunicação. "Esse foi um dos maiores atos de assédio que vivemos até agora", afirmou Metehan Sari, ativista turco que está na mesma embarcação que Thiago Ávila. A flotilha afirmou ter sido atacada com drones em duas ocasiões anteriores, durante a escala na Tunísia, no dia 9 de setembro.