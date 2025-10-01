Quem é o secretário bilionário de Trump que fala em 'consertar' o Brasil

Ele é o mais rico membro da Casa Branca da História, segundo a rádio estatal NPR. Democrata por boa parte de sua vida, ele "virou a casaca" e se filiou ao Partido Republicano durante o primeiro mandato de Trump, apesar de também ter doado para a campanha de Hillary Clinton. Em 2020, ele participou ativamente da segunda campanha de Trump.

Esta não é a primeira "parceria" de Lutnick e Trump: o banqueiro e investidor apareceu no reality do presidente, "O Aprendiz". Ele já era co-diretor da equipe de transição de Trump durante o período entre a confirmação da eleição e a posse; seu nome teria sido encorajado por Elon Musk, que acreditava que ele seria um secretário mais ousado e que implementaria mudanças, segundo o Los Angeles Times.

Lutnick é o "cérebro" por trás do tarifaço; em sua sabatina no Congresso, ele já havia afirmado que outros países tratam os EUA com desrespeito. O atual secretário também ressaltou a importância de que os EUA obtivessem minérios de terras raras para lidarem o mercado de inteligência artificial —estes metais são essenciais para a fabricação dos chips.

Por causa disso, ele atrai a ira de alguns membros da própria Casa Branca, segundo a Time. Alguns acreditam que ele pode perder o posto se o país entrar em recessão, apesar de sua influência crescente, que inclui planos de anexar o U.S. Postal Service (os Correios dos EUA; uma agência independente) ao Departamento de Comércio.

Trump Jr. diz que Lutnick não é um tipo "comum de Wall Street", mas um verdadeiro "cara MAGA" (Make America Great Again, o movimento de apoiadores do presidente). O motivo é justamente seu posicionamento pró-tarifas e o entusiasmo por criptomoedas.

O que vem aí com o novo tarifaço

Tarifas aplicadas por Trump serão mantidas até que esses países abram seus mercados, segundo o secretário. "Estes países precisam entender que se eles querem vender para os consumidores americanos, é preciso 'jogar bola' com o presidente dos Estados Unidos."