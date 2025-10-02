Ataque a faca mata duas pessoas em sinagoga na Inglaterra

Caso é tratado como possível ataque terrorista. A polícia antiterrorismo da Inglaterra e o MI5, serviço de inteligência do Reino Unido, também participam das investigações. A polícia da Grande Manchester afirma que a Operação Platão foi declarada, o que inclui seguir um protocolo de "ataque terrorista".

Ataque acontece durante o Yom Kippur, feriado sagrado do calendário judaico. Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, afirmou que policiais também estão sendo deslocados para patrulharem os templos de todo o país. Uma organização que monitora o antissemitismo no Reino Unido disse trabalhar junto às autoridades e destacou que o caso ocorre no dia mais sagrado do ano judeu. "Agradecemos aos agentes do GMP e à segurança da sinagoga que responderam imediatamente para lidar com o incidente", escreveu a Community Security Trust em nota.

Primeiro-ministro do Reino Unido se diz estar chocado com ataque e deixa cúpula com líderes europeus na Dinamarca. "O fato de isso ter acontecido no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, torna tudo ainda mais horrível. Meus pensamentos estão com os entes queridos de todos os afetados e meus agradecimentos aos serviços de emergência e a todos os socorristas", escreveu Starmer X. Ele também afirmou ter solicitado recursos adicionais de segurança para manter a comunidade judaica segura e presidirá uma reunião de crise quando chegar.