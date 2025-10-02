Assine UOL
Internacional

Ataque a faca mata duas pessoas em sinagoga na Inglaterra

Colaboração para o UOL
Policiais são vistos em cena de atropelamento seguido de esfaqueamento perto de sinagoga no norte de Manchester
Policiais são vistos em cena de atropelamento seguido de esfaqueamento perto de sinagoga no norte de Manchester Imagem: REUTERS/Phil Noble

Duas pessoas morreram e três estão em estado grave após um ataque a faca em uma sinagoga em Manchester, na Inglaterra.

O que aconteceu

Carro em alta velocidade atingiu público da sinagoga e pessoas foram esfaqueadas. A polícia disse que duas pessoas morreram e três estão em estado grave. As autoridades isolam a área e equipes de ambulância, helicóptero e bombeiros estão no local. Os membros que estavam dentro da sinagoga moram mantidos trancados pelos policiais e já foram liberados.

Suspeito do ataque foi baleado por policiais, mas seu estado de saúde não foi informado.

Caso é tratado como possível ataque terrorista. A polícia antiterrorismo da Inglaterra e o MI5, serviço de inteligência do Reino Unido, também participam das investigações. A polícia da Grande Manchester afirma que a Operação Platão foi declarada, o que inclui seguir um protocolo de "ataque terrorista".

Ataque acontece durante o Yom Kippur, feriado sagrado do calendário judaico. Keir Starmer, primeiro-ministro britânico, afirmou que policiais também estão sendo deslocados para patrulharem os templos de todo o país. Uma organização que monitora o antissemitismo no Reino Unido disse trabalhar junto às autoridades e destacou que o caso ocorre no dia mais sagrado do ano judeu. "Agradecemos aos agentes do GMP e à segurança da sinagoga que responderam imediatamente para lidar com o incidente", escreveu a Community Security Trust em nota.

Primeiro-ministro do Reino Unido se diz estar chocado com ataque e deixa cúpula com líderes europeus na Dinamarca. "O fato de isso ter acontecido no Yom Kippur, o dia mais sagrado do calendário judaico, torna tudo ainda mais horrível. Meus pensamentos estão com os entes queridos de todos os afetados e meus agradecimentos aos serviços de emergência e a todos os socorristas", escreveu Starmer X. Ele também afirmou ter solicitado recursos adicionais de segurança para manter a comunidade judaica segura e presidirá uma reunião de crise quando chegar.

Prefeito de Manchester diz que perigo maior passou. Em entrevista à BBC, Andy Burnham pediu que o público evite a área. "Posso dar alguma garantia de que o perigo imediato parece ter passado", afirmou.

Sinagogas na Grande Manchester e hospitais da região reforçaram a segurança. Os templos religiosos costumam ficar movimentados por causa do feriado e foram alertados. Membros da comunidade judaica local continuaram a se reunir no local.

*Em atualização, volte em instantes

