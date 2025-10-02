Flotilha de Gaza: 12 brasileiros detidos e 2 incomunicáveis, diz delegação

Delegação do Brasil afirma ter perdido contato com dois ativistas. João Aguiar viajava em veleiro que foi atingido por um jato de água com mau cheiro por volta das 19h35 locais (14h35 em Brasília) de ontem. O ataque fez com que as câmeras e outros equipamentos de comunicação parassem de funcionar.

Comunicação com o barco foi totalmente interrompida desde então. "Embora o rastreador indique que o barco tenha alcançado as águas territoriais de Gaza, não houve mais sinais de navegação", afirmou a delegação.

Exigimos que sejam confirmados, de forma nominal, os cidadãos brasileiros sequestrados pelas forças israelenses, e que seja imediatamente informado o paradeiro de João Aguiar, a bordo do barco Mikeno, e de Miguel de Castro, a bordo do Catalina.

Coordenadora da delegação brasileira, Lara Souza

Em outro barco sem contato estava Miguel Viveiros de Castro, cineasta carioca. "Presume-se que a embarcação tenha sido interceptada, diante do bloqueio de comunicações provocado pelas forças sionistas", disse a delegação brasileira, sem dar detalhes do contexto do sumiço.

A incerteza é devastadora. É uma forma de sofrimento que destrói por dentro, que impede a família de respirar, que torna cada minuto uma tortura.

Família de Miguel Viveiros de Castro cobra ajuda por notícias

Israel iniciou audiências para deportações e ordens de prisão

Procedimentos preliminares estão sendo realizados no porto de Ashdod. Também de acordo com a delegação, "esses procedimentos são ilegais, e contrários às garantias de direitos fundamentais". O grupo alega que seus advogados não foram acionados e que Tel Aviv estaria negando acesso a assistência jurídica e consular.