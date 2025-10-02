'Grave ofensa': países reagem à interceptação de Flotilha para Gaza

Reino Unido diz que está "muito preocupado" com a situação e menciona "crise humanitária horrível". "Os insumos carregados pela flotilha deveriam ser entregues a organizações em terra para serem distribuídos com segurança em Gaza. É responsabilidade do governo de Israel resolver essa crise humanitária terrível", afirmou o escritório das Relações Exteriores.

Austrália afirmou que está ciente da detenção de ativistas e pediu "respeito às leis internacionais". Em comunicado, o país disse que quer se "certificar que a segurança e o tratamento humano dos envolvidos será respeitado".

A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, afirmou que o país "vai fazer o necessário" para trazer seus cidadãos de volta. Ela, porém, criticou a ação da flotilha e disse que a ação dos ativistas "não traz benefício ao povo palestino". Segundo o ministro das Relações Exteriores do país, 22 cidadãos foram detidos e nenhum deles está ferido.

O Brasil, que teve ao menos 10 detidos durante a interceptação, não se manifestou oficialmente sobre o assunto até o momento. Thiago Ávila, que já foi preso em outra flotilha, e a deputada federal Luzianne Lins (PT-CE) estão entre os ativistas interceptados.

Maioria dos barcos foi interceptada, mas quatro embarcações seguem para o enclave, segundo monitor da flotilha. Uma delas, a Mikeno, foi a primeira a atingir águas palestinas. Além dela, seguem com navegação ativa os barcos Marinette; Shireen e Summertime-Jong, que são "barcos de jurídico", carregando advogados.

Flotilha saiu de Barcelona em setembro

A Flotilha Global Sumud (palavra que significa "resiliência" em árabe) saiu de Barcelona no começo de setembro. Ela conta com 40 barcos com centenas de militantes pró-palestinos procedentes de mais de 40 países. Depois de partir da Espanha, a flotilha parou por 10 dias na Tunísia antes de retomar a viagem em 15 de setembro.