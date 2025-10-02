Sem generais gordos e barba: as regras do governo Trump para Forças Armadas

O chefe do Pentágono, Pete Hegseth, criticou oficiais de alta patente em uma reunião com militares nos EUA e disse que generais "gordos" podem ser afastados caso não cumpram padrões físicos. Um documento também estabelece outros padrões.

O que aconteceu

Pete Hegseth anunciou que generais e almirantes que não cumprirem os novos padrões físicos serão demitidos. A decisão foi anunciada em uma reunião convocada de surpresa com cerca de 800 comandantes de alta patente, realizada na base de Quantico, na Virgínia, segundo a agência Associated Press.

O site oficial do Departamento de Guerra publicou que "tropas acima do peso e seus líderes não serão mais tolerados". O texto também cita Hegseth dizendo: "É completamente inaceitável ver generais e almirantes gordos circulando pelos corredores do Pentágono".