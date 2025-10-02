Assine UOL
De Olho no Mundo

Israel barra flotilha com Greta; Gaza está sob cerco total

Do UOL
Barcos interceptados de flotilha que levava ajuda a Gaza chegam ao porto de Israel
Barcos interceptados de flotilha que levava ajuda a Gaza chegam ao porto de Israel Imagem: Saeed QAQ / AFP

Uma operação da marinha israelense barrou a chamada "Global Sumud Flotilla", formada por mais de dez embarcações que tentavam levar ajuda a Gaza. Entre os ativistas estava a sueca Greta Thunberg, que foi detida junto com outros passageiros.

  • Disputa sobre legalidade. Israel afirma que os barcos foram desviados para o porto de Ashdod e que os estrangeiros serão deportados. Já grupos humanitários falam em "sequestro em alto-mar" e denunciam uma violação do direito internacional.
  • Reações em cadeia. O episódio provocou protestos em várias capitais europeias e pressão de governos como o da Turquia, que exige a libertação de seus cidadãos. O bloqueio naval volta a ser alvo de críticas em meio ao agravamento da guerra em Gaza.

Tanques fecham estrada em Gaza; civis recebem ultimato para deixar o norte

  • Estrangulamento da Cidade de Gaza. Tropas israelenses bloquearam a principal via que conecta a região norte à faixa central, isolando a Cidade de Gaza. Moradores foram orientados a abandonar a área "enquanto ainda há tempo".
  • Último aviso. O ministro da Defesa disse que quem permanecer será tratado como "combatente inimigo", elevando o temor de novos massacres. Hospitais da cidade já relatam falta de combustível e dezenas de mortes nas últimas 24 horas.
  • Pressão internacional. O fechamento da estrada é visto como um passo decisivo no esforço militar israelense, mas agrava a catástrofe humanitária, alvo de denúncias da ONU e de ONGs de direitos humanos.

Mercados reagem com cautela ao shutdown americano e a sinais de fragilidade no emprego

  • Bolsa em compasso de espera. O segundo dia de paralisação do governo dos EUA trouxe tensão, mas os mercados mantiveram leve alta. O índice MSCI global avançou 0,3% e o ouro segue em patamar próximo ao recorde.
  • Dados preocupantes. Relatório do setor privado mostrou queda inesperada no emprego em setembro, reforçando expectativas de cortes de juros pelo Federal Reserve antes do fim do ano.
  • Risco prolongado. A Casa Branca alertou que milhares de servidores podem ser demitidos. Analistas temem que um shutdown mais longo comprometa a coleta de dados econômicos essenciais.

Ucrânia anuncia retorno de 205 prisioneiros em nova troca com a Rússia

  • Vitória diplomática. O presidente Volodimir Zelenski confirmou a libertação de 185 militares e 20 civis ucranianos em troca de prisioneiros russos. É uma das maiores trocas desde o início da guerra.
  • Impacto interno. A notícia teve repercussão imediata nas redes sociais, com familiares comemorando reencontros. Analistas veem o movimento como um sinal de que negociações indiretas ainda avançam, apesar da escalada no front.

China e Índia retomam voos diretos após cinco anos de suspensão

  • Reabertura de rotas. Os dois países anunciaram que linhas entre Delhi, Kolkata e Guangzhou serão restabelecidas a partir de outubro, após cinco anos de paralisação.
  • Sinal de distensão. A medida é vista como um gesto de cooperação, mesmo com disputas latentes na fronteira do Himalaia. Diplomatas falam em "pequeno degelo" nas relações bilaterais.
Atentado em sinagoga de Manchester deixa dois mortos em pleno Yom Kippur

Moscou fala em "conflito em brasa" com o Ocidente

Terremoto de 5,0 atinge Istambul, mas não deixa feridos graves

  • Pânico na madrugada. O tremor sacudiu prédios e levou moradores a evacuar edifícios na cidade turca. O epicentro foi no mar de Mármara.
  • Inspeções preliminares. Autoridades informaram não haver danos estruturais significativos, mas reforçaram o alerta sobre o risco sísmico na região.

