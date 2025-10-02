Israel barra flotilha com Greta; Gaza está sob cerco total

Uma operação da marinha israelense barrou a chamada "Global Sumud Flotilla", formada por mais de dez embarcações que tentavam levar ajuda a Gaza. Entre os ativistas estava a sueca Greta Thunberg, que foi detida junto com outros passageiros.

Disputa sobre legalidade. Israel afirma que os barcos foram desviados para o porto de Ashdod e que os estrangeiros serão deportados. Já grupos humanitários falam em "sequestro em alto-mar" e denunciam uma violação do direito internacional.

Israel afirma que os barcos foram desviados para o porto de Ashdod e que os estrangeiros serão deportados. Já grupos humanitários falam em "sequestro em alto-mar" e denunciam uma violação do direito internacional. Reações em cadeia. O episódio provocou protestos em várias capitais europeias e pressão de governos como o da Turquia, que exige a libertação de seus cidadãos. O bloqueio naval volta a ser alvo de críticas em meio ao agravamento da guerra em Gaza.

Tanques fecham estrada em Gaza; civis recebem ultimato para deixar o norte