Já é Natal na Venezuela: por que Maduro antecipou feriado no país?

Amargurados, eles acreditavam que o Natal seria tirado do povo venezuelano. Eles acham que suas campanhas vão desencorajar e assustar as pessoas, que elas vão ficar em casa, que não haverá Natal aqui. Essas pessoas são alegres por natureza e eles não entendem isso. Diosdado Cabello, ministro do Interior, em pronunciamento veiculado na televisão

Em seu perfil no Instagram, Maduro publicou um vídeo comemorativo. Segundo ele, as comemorações começam com "paz, felicidade e segurança". Veja abaixo (em espanhol):

O anúncio de Maduro ocorre junto à tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos. O governo venezuelano acusa os EUA de "ameaçar" o país com navios de guerra posicionados no Caribe, e afirma que o governo dos EUA baseia sua política "em mentiras e ameaças" para forçar uma mudança de regime na Venezuela.

Segundo o governo de Donald Trump, o envio dos navios é parte de uma luta contra os cartéis de narcotráfico. O governo acusou formalmente Maduro de "narcoterrorismo" em 2020. Em agosto, as autoridades norte-americanas aumentaram para US$ 50 milhões (cerca de R$ 267 milhões, conforme cotação atual) a recompensa por informações que levem à captura do presidente venezuelano.

Antecipação da data já é comum no país

Esta não é a primeira vez que o Natal é antecipado na Venezuela. A medida é uma prática recorrente de Maduro, que em 2024, por exemplo, antecipou as celebrações em meio a uma crise provocada por sua reeleição em julho daquele ano, considerada não transparente pela OEA (Organização dos Estados Americanos) e uma fraude pela oposição, já que as atas eleitorais não foram divulgadas. Na ocasião, protestos deixaram 28 mortos e 2.400 detidos.