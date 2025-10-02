O que havia dentro da cápsula do tempo de 1822 achada em museu na Alemanha

Durante obras de renovação no Museu Acadêmico de Arte de Bonn, na Alemanha, arqueólogos fizeram uma descoberta histórica: uma pedra fundamental com quase 200 anos, que funcionou como uma verdadeira cápsula do tempo.

O que aconteceu

Dentro da estrutura, datada de 1822, havia uma placa de chumbo com inscrições detalhadas. O texto revelava nomes de políticos, cientistas e responsáveis pela construção do prédio original de Anatomia, inaugurado em 1825. Entre os citados estavam o rei da Prússia, Friedrich Wilhelm III, o chanceler Carl Fürst Hardenberg, o ministro da Cultura Altenstein, além de professores e autoridades locais.

A placa foi encontrada em setembro, durante escavação para instalação de tubulações no novo acesso da rotunda do museu. Os engenheiros suspeitaram de algo incomum ao notar um arco na alvenaria. Quando a pedra foi aberta em um ateliê de restauração, veio a surpresa.