Suspeita de sobrevoo de drones faz aeroporto fechar pela 2ª vez na Alemanha

Horas antes, um drone foi avistado em uma instalação militar alemã perto do aeroporto. Um porta-voz das Forças Armadas alemã confirmou o episódio e disse que voos sobre instalações militares são levados muito a sério. Mais detalhes não foram repassados por questões de segurança.

Aeroporto de Munique ficou fechado por várias horas na noite de quinta-feira e na madrugada de hoje após avistamentos não confirmados de drones. Mais de 30 voos foram cancelados ou tiveram desvio de rotas em razão do episódio. No total, cerca de três mil passageiros foram afetados. A administração do aeroporto disse ter providenciado camas, cobertores e alimentação para os clientes.

O caso de ontem já era investigado pelas autoridades alemãs. Eles disseram não ter informações sobre o número e o tipo de aparelhos avistados.

Ministro do interior alemão, Alexander Dobrindt, disse que vai apresentar uma legislação. O texto facilitará a solicitação da polícia para o abatimento de drones por militares.

Drones na Europa

O episódio é o mais recente de uma série de eventos semelhantes em aeroportos na Europa. Dinamarca e Noruega também suspenderam voos nos últimos dias por temer riscos à aviação civil decorrentes de drones não identificados que sobrevoaram a região. Outros países europeus também registraram violações recentes de seu espaço aéreo por drones.