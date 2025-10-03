Assine UOL
Ataque a sinagoga: Pai de suspeito condena ‘ato hediondo’ do filho

Colaboração para o UOL, em São Paulo
Policiais são vistos em cena de atropelamento seguido de esfaqueamento perto de sinagoga no norte de Manchester
Policiais são vistos em cena de atropelamento seguido de esfaqueamento perto de sinagoga no norte de Manchester Imagem: REUTERS/Phil Noble

Faraj al-Shamie, pai do suspeito do ataque a uma sinagoga no norte de Manchester, na Inglaterra, condenou o ato.

O que aconteceu

Pai de Jihad al-Shamie afirma que o filho cometeu um "ato hediondo". Faraj al-Shamie divulgou um comunicado nas suas redes sociais em nome de toda a família.

Faraj se distanciou do ato do filho e se solidarizou com as famílias das vítimas. "Nós nos distanciamos completamente deste ataque e expressamos nosso profundo choque e pesar pelo que aconteceu", diz o texto.

Faraj al-Shamie é médico cirurgião especializado em trauma e guerra. Ele trabalhou para organizações não-governamentais como a Cruz Vermelha em zonas de conflito.

Rabino também se manifestou

"Eu vi o mal, eu vi ódio", disse o líder religioso da sinagoga alvo dos ataques. Daniel Walker deu uma entrevista à rede britânica BBC.

Walker afirmou ter impedido a entrada de Jihad al-Shamie no templo. À BBC, ele relatou ter segurado a porta, junto de outras pessoas, para mantê-la fechada enquanto o suspeito tentava forçar a entrada usando vasos pesados.

"Eu vi heroísmo genuíno", disse o rabino. "Pessoas que correram para ajudar as outras ao invés de fugir. Foi surpreendente."

Suspeito estava em liberdade condicional

Jihad al-Shamie estava em liberdade condicional. Segundo informações reveladas pelo jornal The Guardian, Jihad al-Shamie estava em liberdade condicional e era investigado por estupro.

Ele foi apontado pela polícia como o responsável pelo ataque à sinagoga no norte de Manchester, na Inglaterra. Ele era um homem britânico de ascendência síria. Shamie tinha 35 anos e foi morto pelas forças policiais.

Suspeito não era investigado por terrorismo. Ainda que estivesse em liberdade condicional, a polícia informou que não havia nenhuma suspeita anterior de terrorismo contra ele.

