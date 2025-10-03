Ataque a sinagoga: Pai de suspeito condena ‘ato hediondo’ do filho

Faraj al-Shamie, pai do suspeito do ataque a uma sinagoga no norte de Manchester, na Inglaterra, condenou o ato.

O que aconteceu

Pai de Jihad al-Shamie afirma que o filho cometeu um "ato hediondo". Faraj al-Shamie divulgou um comunicado nas suas redes sociais em nome de toda a família.

Faraj se distanciou do ato do filho e se solidarizou com as famílias das vítimas. "Nós nos distanciamos completamente deste ataque e expressamos nosso profundo choque e pesar pelo que aconteceu", diz o texto.