Bíblia do Diabo? Com 800 anos, manuscrito Codex Gigas intriga estudiosos

Lenda popular diz que Codex teria sido escrito por monge que fez pacto com o demônio para redigir a Bíblia até o fim. Diante da possibilidade de ser emparedado vivo por desrespeitar seus votos monásticos, o monge teria prometido criar um livro que contivesse todo o conhecimento humano em apenas uma noite, relatou uma reportagem do Discovery Channel no Reino Unido em abril. Ao perceber que não conseguiria cumprir a penitência no prazo, ele teria pedido a assistência de Lúcifer, que o ajudou a finalizar o livro —e levou à "homenagem ilustrada".

Mito pode ter surgido para expressar o fascínio da população com o seu tamanho. São 620 páginas de 89 cm de altura e pouco mais de 48 cm de largura, pesando um total de 74,8 kg. Ricamente detalhado com exterior em madeira e metal, sua realização deveria ter parecido algo realmente sobrenatural ao homem medieval, acreditam estudiosos.

Exterior e interior são ricamente trabalhados Imagem: Arquivo Público/Biblioteca do Congresso dos EUA

Historiadores descartam a lenda, mas reconhecem que o Codex possa ter apenas um autor. Especialistas no manuscrito ouvidos para um documentário da National Geographic de 2011 apontaram que a análise da grafia à mão e um crédito no Codex a "Herman, o Recluso" podem confirmar a teoria. Pesquisas do paleógrafo Michael Gullick também indicam que apenas um tipo de tinta foi usada na grafia uniforme, feita com ninhos prensados de insetos. No entanto, lexicologistas acreditam que a empreitada tenha levado de 20 a 30 anos, segundo a UCSB.

A Bíblia e seus anexos circularam de mosteiro em mosteiro pela atual República Tcheca até que, em 1594, chegaram à coleção pessoal do imperador Rodolfo 2º, do Sacro-Império Romano-Germânico. Uma de suas paradas foi na abadia cisterciense de Sedlec, para o qual ele teria sido penhorado, apesar de ter passado a maioria de seu tempo mesmo entre os beneditinos.