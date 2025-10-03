Número de brasileiros deportados dos EUA chega a 2,2 mil e bate recorde

O número de brasileiros deportados dos Estados Unidos atingiu em 2025 o maior patamar desde o início da série histórica, em 2020.

O que aconteceu

De janeiro a outubro deste ano, 2.262 imigrantes do Brasil foram retirados dos EUA. O número supera em 36% o total registrado em todo o ano de 2024.

Antes do recorde, o maior número de deportados havia sido em 2021, com 2.188 brasileiros deixando os EUA.