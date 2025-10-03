Assine UOL
Número de brasileiros deportados dos EUA chega a 2,2 mil e bate recorde

Do UOL, em São Paulo
Brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos durante processo de embarque em avião da FAB
Brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos durante processo de embarque em avião da FAB Imagem: 25.01.2024 - Edmar Barros/Ato Press/Folhapress

O número de brasileiros deportados dos Estados Unidos atingiu em 2025 o maior patamar desde o início da série histórica, em 2020.

O que aconteceu

De janeiro a outubro deste ano, 2.262 imigrantes do Brasil foram retirados dos EUA. O número supera em 36% o total registrado em todo o ano de 2024.

Antes do recorde, o maior número de deportados havia sido em 2021, com 2.188 brasileiros deixando os EUA.

Deportações em voos coletivos começaram em outubro de 2019, durante o primeiro mandato de Donald Trump. Dos cerca de 5 milhões de brasileiros que vivem no exterior, 2 milhões estão nos EUA. Desse total, entre 230 mil e 300 mil estão lá de forma irregular. Cerca de 30 mil ainda estão com ordens de deportação.

Em janeiro, passageiros relataram condições degradantes, como uso de algemas e até 12 horas sem alimentação, em um dos voos. Os relatos motivaram críticas do governo brasileiro. Autoridades solicitaram a remoção das algemas ao receber os deportados, afirmando que a prática é incompatível com as normas locais. O episódio reacendeu debates sobre as diferenças culturais, jurídicas e políticas entre os dois países.

Mais de 400 mil imigrantes foram deportados desde o início do governo Trump. A Casa Branca afirma estar cumprindo promessas feitas durante a campanha eleitoral do republicano.

Veja ranking de brasileiros deportados dos EUA por ano:

  • 2025: 2262
  • 2024: 1660
  • 2023: 1256
  • 2022: 1423
  • 2021: 2188
  • 2020: 1138

