Embaixada diz que brasileiros de flotilha intecerptada por Israel estão bem

Dos 15 brasileiros membros da delegação brasileira, 14 estão detidos. O único que não foi apreendido é um correspondente da Al Jazeera, que tem passaporte brasileiro e está na contagem dos nacionais, que estava em um barco de observadores, com políticos e jornalistas. Porém, a embarcação em que ele estava não entrou na zona proibida pelas autoridades israelenses.

Um dos brasileiros presos havia sido dado como desaparecido pela família. O cineasta Miguel Viveiros de Castro, 49, estava no barco Catalina, interceptado pelas autoridades israelenses. Ele não constava na lista de brasileiros detidos divulgada inicialmente.

Embaixada diz que seguirá acompanhando o caso e manterá os familiares informados.

Entenda o caso

Israel iniciou hoje as deportações de ativistas da flotilha que levava ajuda humanitária para Gaza. Também hoje foi anunciada a interceptação do último barco da flotilha Global Sumud ("resiliência" em árabe), que zarpou em setembro de Barcelona levando a bordo ativistas como Greta Thunberg e personalidades políticas.

Intenção da flotilha é transportar ajuda para este território palestino que, segundo a ONU, sofre com a fome extrema. No entanto, Israel impõe um bloqueio naval no entorno do território, onde há quase dois anos seu exército trava uma guerra contra o movimento islamista palestino Hamas, iniciada após o ataque de 7 de outubro de 2023.