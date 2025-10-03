Polonesa é achada morta e pesando 22 kg em Bali após dieta extrema

A polonesa se hospedou no resort Sumberkima Hill, em Bali. A reserva foi feita de última hora, pelo WhatsApp, com pedido por uma vila com piscina, em 8 de dezembro de 2024.

Equipe do hotel foi orientada a servir apenas frutas a Karolina, com as refeições entregues diretamente na porta de seu quarto. Segundo o gerente Bernard Hudepohl, os pedidos não causaram surpresa, já que solicitações por alimentação vegana são comuns em Bali, destino cada vez mais associado a sucos verdes e práticas de yoga.

Bernard e sua equipe ficaram preocupados com a aparência frágil de Karolina, quando ela passou pela recepção. Segundo o Daily Mail, a polonesa estava tão debilitada que o recepcionista precisou ajudá-la a ir até o quarto, pois ela não conseguia sustentar seu próprio peso.

Os funcionários ofereceram chamar um médico, mas ela recusou. No dia seguinte, ao ligar para o quarto, receberam a mesma resposta negativa. Nos dias posteriores, Karolina quase não saiu do quarto, mas continuou recebendo as frutas que pediu.

A polonesa ia à varanda às vezes, mas logo ficou sem energia para isso. Sua fraqueza ficou tão grave que ela precisou pedir ajuda para os funcionários virarem seu corpo na cama.

Karolina foi encontrada rígida e imóvel no chão do quarto três dias após sua chegada ao hotel. A equipe entrou no local após um pedido de uma moradora local, dona de um café vegano, que conheceu a mulher em uma viagem. Sem conseguir contato e sabendo que ela estava no resort, a moradora pediu que a equipe checasse seu estado.