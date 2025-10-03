Hamas aceita libertar reféns após pressão de Trump, mas impõe condições

Grupo extremista quer fazer parte das discussões sobre o futuro de Gaza. "Elas [leis e resoluções] devem ser discutidas dentro de uma estrutura nacional palestina abrangente. O Hamas fará parte dela e contribuirá com total responsabilidade".

Donald Trump reproduziu a resposta do Hamas em sua rede social, a Truth Social. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ainda não se manifestou.

Pressão de Trump

O anúncio do Hamas aparece horas após Trump dar o prazo de 18h de domingo para o grupo enviar uma resposta. O plano do presidente dos EUA prevê o fim do conflito, a libertação dos reféns e o controle da Faixa de Gaza por um conselho internacional do qual os palestinos ficariam afastados.

No início da semana, Trump havia dito que daria "dois ou três dias" para que o Hamas avaliasse a proposta. Mais cedo, o grupo extremista pediu mais prazo, dizendo que o movimento "continua em consultas e que precisa de mais tempo".

Plano de Trump também exclui o Hamas de um futuro papel no governo palestino e rendição de militantes. Plano, de 20 pontos, inclui libertação de reféns, vivos ou mortos, bem como a criação de um governo transitório.