Hamas diz que aceita partes do plano de Trump

O Hamas sinalizou que aceita libertar reféns e assumir algumas responsabilidades no plano de paz de 20 pontos proposto por Trump, mas rejeitou condicionantes de desarmamento completo.
- Pressão diplomática. Trump exigiu que Israel pare os bombardeios imediatamente, afirmando que a guerra só avançará com cessar-fogo.
- Zona cinzenta. Apesar da promessa de paz, combates continuaram na Cidade de Gaza e áreas vizinhas, com relatos de ataques aéreos enquanto as conversas acontecem.
Senado dos EUA rejeita acordo para encerrar shutdown; Trump congela verba de Chicago
- Labareda política. O Senado rejeitou proposta republicana para reabrir o governo, mantendo o impasse. Em retaliação, Trump ordenou o congelamento de US$ 2,1 bilhões de verbas federais destinadas a Chicago.
- Pressão amplificada. A retenção de recursos atingiu US$ 28 bilhões destinados a estados e cidades democratas, escalando a crise orçamentária.
- Imbróglio institucional. Com o impasse ampliado, serviços federais permanecerão paralisados e um encerramento prolongado se torna cenário mais provável.
EUA disparam míssil contra barco suspeito perto da costa venezuelana
- Operação ousada. Em águas internacionais, os EUA atacaram um barco suspeito de transportar narcóticos para os EUA. Quatro homens morreram na ação.
- Discurso duro. O secretário de Defesa disse que o ataque é parte de "guerra contra o tráfico" e que operações do tipo irão continuar.
- Legalidade questionada. Juristas e especialistas em direito marítimo levantam dúvidas sobre a base legal do ataque -- se foi autorizado ou excedeu manto jurisdicional.
Suprema Corte permite Trump retirar status temporário de venezuelanos nos EUA
- Decisão polêmica. A Suprema Corte autorizou que o governo revogue a proteção temporária concedida a venezuelanos, medida que deixa centenas de milhares vulneráveis à deportação.
- Justiça em debate. A juíza Jackson, em solitário dissenso, denunciou o uso abusivo do poder executivo e seu impacto humanitário.
- Consequência humana. A medida atinge famílias que viviam com proteção legal nos EUA; organizações de direitos humanos alertam para efeitos dramáticos no acesso a emprego e saúde.
Dólar desaba em semanas; mercados veem shutdown longo como risco majoritário
- Virada cambial. A moeda americana registrou perdas contra rivais globais, a maior queda semanal em meses, após três dias de shutdown que obscurecem dados econômicos.
- Pressão sobre política monetária. Investidores acompanham especulações de cortes de juros do Fed em outubro e dezembro, tema central neste ambiente de incerteza.
- Fluxo de aversão ao risco. Moedas de países emergentes, como o real, e ativos menores receberam afluxos enquanto o dólar recuou.
Wall Street bate recordes em meio à volatilidade: Dow e S&P fecham em alta
- Fechamento impressionante. Mesmo com o shutdown americano entrando no terceiro dia, o S&P 500 atingiu recorde de fechamento e o Dow também avançou.
- Setores em destaque. Serviços públicos puxaram o índice para cima, enquanto as empresas de tecnologia recuaram após previsões mais fracas.
- Indefinição dos dados. O relatório de emprego de setembro foi suspenso devido à paralisação federal, deixando investidores sem âncora para decisões do Fed.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.